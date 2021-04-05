Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan huzur ve güvenliği operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde, hap, çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 319 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 165 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, bu şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 35 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 8 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 11 kilo 658 gram uyuşturucu madde, 6 kilo 312 gram metamfetamin, 565 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 457 gram eroin, 356 gram kokain, 16 bin 69 adet uyuşturucu hap, 450 kök kenevir bitkisi, 7 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, çalıntı 2 adet araç, 2 adet motosiklet, 104 paket gümrük kaçağı sigara, bir miktar sahte para, çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme ve 42 adet kesici alet ele geçirildi.