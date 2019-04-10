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Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli ülkesine kaçmak isterken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli ülkesine kaçmak isterken yakalandı
Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli ülkesine kaçmak isterken yakalandı

Gaziantep’te iki kardeşi bıçaklayarak birini öldüren, diğerini yaralayan Suriyeli şahıs ülkesine kaçarken Kilis'te yakalandı.

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 27 Aralık günü Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı boğazından yaralandı. Mert Bağcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Suriye uyruklu şüpheli A.Ş.'nin Suriye'nin Münbiç kentine kaçacağı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis'in Elbeyli ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan A.Ş.'yi düzenlenen operasyon ile yakaladı. A.Ş. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.  

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