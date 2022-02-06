İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada
Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziantep’te çocukların hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Gaziantep'te hareket halindeki tramvayın arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. Bir vatandaş korku dolu anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gazimuhtarpaşa Tramvay durağında yayalara yasak olan tramvay yoluna giren iki çocuktan tramaayın arkasına tutundu. Bir çocuk tutunamayıp bırakırken diğer çocuk ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.

Tramvaya tutunamayan çocuğun raylar arasında koşarak arkadaşını takip etmesini korku dolu gözlerler izleyen çevredeki vatandaşların yürekleri ağza geldi. Çocukların tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına anbean yansıdı.

Muhammet Abdulkadir Esen
 

İLGİLİ HABER
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
İLGİLİ HABER
Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada Aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada
İLGİLİ HABER
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.