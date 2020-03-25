Gaziantep'te dehşet! Önce kundakladı sonra taradı

Olay 2 gün önce Gaziantep'in İslahiye ilçesi Bayrak tepe köyünde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Ali Gök kuzenin evini önce kundaklayarak yangın çıkardı, yangından kaçmak için kendilerini dışarıya atan kuzeni Kasım Gök ve eşi 52 yaşındaki Safiye Gök'e yanında getirdiği pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Başından yaralanan Safiye Gök hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralanan Kasım Gök'ün ise tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçan Ali Gök Jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlı İslahiye adliyesine çıkartıldı.

Bekir Şentürk -Mehmet Gökhan Özbal

