Gaziantep'te delta varyantı paniği

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilçedeki bir hastada delta varyantına rastlandığını belirterek, vatandaşları aşı yapmaları konusunda uyardı.

Kaymakam Mutlu, "Değerli vatandaşlarımız bulaşıcılığı normal virüsten yaklaşık yüzde 60 daha fazla olan delta varyantı virüs ilçemizde bir hastamızda görünmüştür. Normalleşme tedbirleriyle birlikte maske ve mesafe kuralında görülen rahatlamanın ağır sonuçlarını üzüntüyle yaşayabiliriz. Düğünler başta olmak üzere tüm toplu alanlardan maske ve mesafe kuralına dikkat etmenizi ve lütfen aşınızı en kısa zamanda yaptırmanızı istirham ediyoruz. Aşı tek ve en güçlü silahımız. Kollarımızı sıvayalım, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Ayten Işık

