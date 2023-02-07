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Gaziantep'te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı

Gaziantep'te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı
Gaziantep'te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde ve yollarındaki asfalt böyle ayrıldı. Dehşete düşüren görüntüler kameraya yansıdı.

Gaziantep’te deprem sonrası hastane bahçesi ve yoldaki asfalt böyle ayrıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesinin bahçesinde ve yollarında derin göçükler oluşan asfalt kameraya böyle yansıdı.

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