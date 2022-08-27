Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı.

37 ekipten oluşan 88 personelin katılımıyla dev operasyon

Toplam 37 ekipten oluşan 88 personelin katılımı, Özel Harekat Polisi, dron ve narkotik dedektör köpek destekli operasyonda baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 43 kök kenevir bitkisi, 40 gram esrar, 6 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı



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