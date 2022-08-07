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Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı

Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı
Gaziantep'te düğün konvoylarına ceza yağdı

Gaziantep’te trafik polislerinin suçüstü yaptığı düğün konvoylarına 30 bin 184 lira para cezası kesildi. Konvoya ceza kesildiği anlar kameraya yansırken araçların polis sirenini duyduktan sonra korna çalmayı kesmesi dikkat çekti.

Gaziantep’te düğün konvoylarına ceza yağdı - Tıkla İzle

Gaziantep'te trafiği felç eden onlarca araçlık düğün konvoylarına ceza yağdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde düğünden sonra oluşturulan konvoylara suçüstü yaptı. Akşam saatlerinde düğün konvoyu devriyesine çıkan trafik ekipleri, 23 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında oluşturulan düğün konvoylarında yer alan 154 aracı tespit etti. Araçların plakasını alan ekipler, korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye atan araçlara toplamda 30 bin 184 lira idari para cezası kesti.

Polis sireni çalınca kornalar sustu

Düğün konvoylarına suçüstü yapan ekiplerin araçlara idari para cezası uyguladığı anlar polis kamerasına yansıdı. Plakaları tek tek alan polislerin konvoydaki araçları sirenle uyararak, “Düğün konvoyu yapmak korna çalmak şehrimizde yasak” demesi dikkat çekti. Araçların polis sirenini duyduktan sonra korna çalmayı kesmesi görüntüye yansıdı.

Muhammet Abdulkadir Esen

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