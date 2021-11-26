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Gaziantep'te e-Devlet şifreli, dublörlü dolandırıcılık

Gaziantep'te e-Devlet şifreli, dublörlü dolandırıcılık
Gaziantep'te e-Devlet şifreli, dublörlü dolandırıcılık

Gaziantep’te bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanıp vatandaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te e-Devlet şifreli, dublörlü dolandırıcılık - Tıkla İzle

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yılların en ilginç operasyonuna imza attı. F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.'nin e-Devlet sistemini kullanmasını önlemek için sistemi kendi cep telefonlarına tanımladılar. F.D.'ye benzeyen bir dublör de kullanan şahıslar, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak amacıyla Şahinbey Tapu Dairesine gitti. Dolandırıcılar, satış işlemlerinin yapıldığı esnada polisin düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlendi.

e-Devlet şifresi uyarısı

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, e-Devlet şifresinin önemine dikkat çekerek, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmaları ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

 

 

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