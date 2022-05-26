Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. O anlar İHA'nın kamerasına anbean yansıdı.

Saldırganın üzerinde dron ile bomba arandı

Uyarılara rağmen Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor.

Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.



Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen