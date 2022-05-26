İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu
Gaziantep'te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde polis dron ile bomba olup olmadığı kontrol ediliyor.

Gaziantep’te emniyete saldırmak isteyen canlı bomba vuruldu - Tıkla İzle

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi. O anlar İHA'nın kamerasına anbean yansıdı.

Saldırganın üzerinde dron ile bomba arandı

Uyarılara rağmen Emniyet Müdürlüğü önünde bağıran bir şahsı polis uzaklaştırmak istedi. İkazlara rağmen uzaklaşmayan şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Defalarca kez ateş edilen şahıs, ağır şekilde yaralanarak, yere yığıldı. Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde dron ile bomba araması yapılıyor.
Olay yerinin çevresinde de geniş güvenlik tedbiri alındı.
 

Lider Olgun - Muhammet Abdulkadir Esen

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.