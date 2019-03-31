Gaziantep'te Fatma Şahin farklı kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mevcut Başkanı Fatma Şahin, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimleri en yakın rakibi Celal Doğan'a fark attı.

Fatma Şahin, yeniden belediye başkanı seçilirken, kentteki 9 ilçeden Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde yeniden AK Partili adaylar kazandı. Önceki dönemde Oğuzeli Belediyesi'ni kazanan MHP'li Mehmet Sait Kılıç, bu dönemde Cumhur ittifakının adayı olarak girdiği seçimlerde galibiyetle ayrıldı. AK Parti'nin elinde bulunan ilçelerden Araban'da CHP'li Hasan Doğru, Karkamış'ta ise Ali Doğan seçildi.

Şahinbey'de büyük fark

Gaziantep'in seçmen sayısı en fazla olan ilçelerden olan Şahinbey'de bir önceki dönemde büyük fark ile belediye başkanı seçilen Mehmet Tahmazoğlu, bu seçimde ise farkı daha da açarak, yeniden başkan seçildi. Merkez ilçelerden Şehitkamil'de ise mevcut belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu da en yakın rakibine büyük bir fark atarak, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti'nin kazandığı Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde de AK Parti'li adaylar, seçimi farklı kazandı.

Fatma Şahin'den milli irade vurgusu

“Herkesin başkanı olacağım”

Parti binasında coşkulu kalabalığa seslenen Şahin, “Gönül Belediyeciliği dedik, gönül belediyeciliğinde Gaziantep de çok net bir şekilde durmak yok yola devam, dedi. Hep beraber teşkilatımızla gece gündüz çalıştık ve hep birlikte başardık, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gaziantep çok önemli bir şehir yükselen bir şehir. Hep beraber bu şehri yükseltmeye devam edeceğiz. Bana oy veren veya vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. Sandıktan çıkan sonuca hepimiz saygı duyuyoruz.” diye konuştu.