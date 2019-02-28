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Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir aracın arkadan çarpması sonucu savrulan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gökçedere kavşağında yaşandı. İslahiye ilçesinden Nurdağı ilçesine seyir halinde bulunan M.A.D. yönetimindeki 27 BH 53 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden S.A. idaresindeki 80 GK 191 plakalı otomobile çarptı.

S.A idaresindeki otomobil çarpışmanın şiddetiyle yolun kenarına savruldu. Otomobilde bulanan Ayşe Ağca olay yerinde, İbrahim Taşlıçoban ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Hidayet Ağca ve Hakkı Ağca yaralandı. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diğer araçta yangın çıktı

Hafif ticari araçta kaza sonrası yangın çıkarken olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla araçtaki yangın söndürüldü. Araç sürücüsü M.A.D.'nın alkollü ve süratli olduğu iddia edilirken, sürücünün kaza sonrasında yaşadığı şok ve panikle aracı terk ederek kaçtığı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin kaçan sürücüyü, kazanın görgü tanıklarının ifadeleri ile olay yerine yakınları aracılığıyla bulduğu iddia edildi.
Jandarma ekipleri inceleme başlattı.  

Bekir Şentürk

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