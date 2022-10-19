Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü !

Kaza, sabah saat 06.20 sıralarında Gaziantep-Nurdağı karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan İmdat A. idaresindeki 27 AKD 183 plakalı otomobile, kum ocağından çıktığı öğrenilen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon çarptı. Feci kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Anne, baba ve çocukları olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, feci kaza sonucu otomobil içerisinde sıkışan sürücü İmdat A. (47) ile eşi Necla A. (47) ve çocukları Kerem A.'yı (7) sıkıştıkları araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılanların kontrollerini yapan sağlık ekipleri; baba, anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuğun cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bir aileyi dağıtan feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.