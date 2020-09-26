İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep-Adana otobanında bir araç, tıra arkadan çarptı, kazada yabancı uyruklu 3 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir eden sürücü Suriye uyruklu A.D.(26) idaresindeki dacia marka ve 34 SP 2273 plakalı araç, dalgınlık sonucu Ö.Ç'nin kullandığı 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada araçta bulunan sürücü, Hıyam Ağa (18), Mustafa Mustafa (37) hayatını kaybederken, yaralılar Z.E(27) ve ismi öğrenilemeyen bir yaşındaki bebek yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanele sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol ise cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Mehmet Gökhan Özbal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.