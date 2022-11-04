Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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