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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A isimli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanarak adli mercilere sevk edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs tutuklandı.

İbrahim Halil Aslan

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