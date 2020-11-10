Gaziantep'te film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki üç mahallede 853 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan çok sayıda personelin katıldığı operasyon kapsamında Mithatpaşa, Karşıyak ve Hacıbaba mahallelerindeki pek çok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonun bazı noktalarına Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de katılırken, çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı, çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Yaşanan kovalamaca ve film sahnelerini aratmadı

Operasyon kapsamında Özel Harekat Polisi'nin desteğiyle Hacıbaba Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapıldı. Baskın sırasında polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması dikkat çekti. Şahsın kaçma anını gören polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakalama anları ve şahsın drone ile çekilen kaçma anlarına ait görüntüler ise film sahnelerini aratmadı. Kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri, ekiplerin kovalamacı sonrası kelepçelenerek etkisiz hale getirilirken o anlarda yaşanan panik dikkat çekti. Operasyona destek veren Maxi isimli dedektör köpeğin, zulalanmış uyuşturucuyu bulması ise takdir topladı.

Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.

Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir

