Gaziantep'te hain saldırı!

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken, bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti. Karakolda bulunan 3 asker yaralanırken, 1 asker şehit oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

TSK hain saldırı sonrası terör hedeflerini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprü Batı Karakolu'na yapılan hain saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun topçu atışları ile imha etti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/havan saldırısında 4 asker ve 1 sivilin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrası hain terör örgütü PKK/KCK/YPG üyelerinin bulunduğu bölgeler yoğun topçu atışı ile yerle bir edildi. Saldırı sonrası havadan ve karadan belirlenen hedeflere yapılan yoğun topçu atışları ile teröristlerin bulunduğu iddia edilen noktalar yerle bir edilirken, hedeflerin yerle bir edildiği anlar anbean kaydedildi.

MSB Etkisiz hale getirilEN terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Hanifi Güzel - Said Vakkas Yağcı - Musa Erdoğan