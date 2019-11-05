Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te 3-4 Kasım 2019 tarihinde Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri huzur uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 9 adet tarihi sikke ile çok sayıda çalıntı malzeme bulunurken 385 kişiye de işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 42.24 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap, 6 adet tabanca, 47 adet fişek, 3 adet tüfek, yüklü miktarda sahte çek, 2 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı cep telefonu kulaklığı, 9 adet tarihi eser sikke, 1 adet çalıntı motosiklet, 6 adet çalıntı oto teybi, 3 adet tornavida, 3 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet çalıntı spor ayakkabı, 1 adet çalıntı kredi kartı, 1 adet çalıntı akülü vidalama seti, 1 adet çalıntı kompresör, 1 adet çalıntı akü, 1 adet trafikten men araç ve bir miktar çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi.

Uygulamada kapsamında 278 şüpheli şahsa adli ve idari yönden, 18 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlıktan ve 107 şahsa da kabahatler kanununda işlem yapıldı. Aranan 43 şüpheli şahıs ise yakalandı.