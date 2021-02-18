Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara yönelik yapılan huzur operasyonunda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 69 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı, 3 şahıs tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 38 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 13 faili meçhul olay aydınlatılarak, 2 şahıs tutuklandı, 7 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 86 aranan şahıs yakalandı, 51 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda, 162 gram uyuşturucu madde, 420 adet cinsel içerikli hap, 2 adet uyuşturucu madde aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 7 adet ruhsatsız tabanca,3 kurusıkı tabanca, 117 adet fişek, Çalıntı 1 araç, 1 motosiklet, 8 adet çalıntı bisiklet, 10 adet çalıntı cep telefonu, çok sayıda ve cinste elektronik ve muhtelif çalıntı malzemeler, 61 adet kaçak cep telefonu, bin 885 paket kaçak sigara, 20 şişe kaçak içki, 1 adet kumar makinesi, 47 kesici alet ele geçirildi.