Gaziantep'te iki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis 2 ölü

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çöp atma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Kavga sırasında grup içerisinde bulunan 1'i polis 3 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Halil İbrahim Kuş, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Çekiç isimli şahıs da hayatını kaybetti. Yaralı olan Mehmet Ali Kuş'un da durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı

Biri polis memuru 2 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İbrahim Halil Aslan

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