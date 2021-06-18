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Gaziantep'te iki halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep'te iki halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
Gaziantep'te iki halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Gaziantep’te iki halk otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T idaresindeki 27 H 0170 plakalı özel halk otobüsü, H.Y. idaresindeki 27 ACJ 82 plakalı şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu aldığı esnada arkadan çarptı. Kazada özel halk otobüsündeki aralarında araç sürücüsün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine Kaldırıldı.

Kaza esnasında otobüste bulunan yolculardan Mehmet Kürşat Çakallı, araca bindiği ilk andan itibaren sürücünün aracı yavaş ama dikkatsizce kullandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Resul Yanbul

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