Gaziantep'te inşaat alanında korkutan patlama: 2 yaralı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonrası taş parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Said Vakkas Yağcı



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