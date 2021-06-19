Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın inşaatında çalışan ve 5. katta iskele üzerinde bulunan iskele rüzgarın etkisiyle sallanarak dengesi bozuldu. Dengesini kaybeden işçiler 5. Kattan yere düştü. İskeleden düşen dört işçiden ikisi ağır yaralanırken, 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa Emino hayatını kaybetti. Yaralanan Enes Duman (23) ve Muhammet Emino (32) Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bekir Şentürk - Mehmet Gökhan Özbal





