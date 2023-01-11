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Gaziantep'te kaçak silah ticaretine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te kaçak silah ticaretine operasyon: 3 gözaltı
Gaziantep'te kaçak silah ticaretine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te silah ticaretinin engellenmesine yönelik 2 ayrı adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 adrese yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 102 adet fişek, 75 şişe sahte alkol, 7,5 litre dökme alkol ve 1 litre viski aroması ele geçirildi.

Said Vakkas Yağcı

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