Gaziantep'te kafeteryada yangın paniği

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yangın kafeteryanın elektrik panelinde çıktı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kafeterya tamamen kül olurken üzerinde bulunan binada ciddi hasarlara yol açtı.

Polis ekipleri ise yaralanan kimsenin olmadığı patlama ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Said Vakkas Yağcı - Uğur Dönek

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