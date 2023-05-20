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Gaziantep'te kafeteryada yangın paniği

Gaziantep'te kafeteryada yangın paniği
Gaziantep'te kafeteryada yangın paniği

Gaziantep’te bir kafeteryada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kafeteryada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında yaralananın olmadığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Gaziantep’te kafeteryada yangın paniği - Tıkla İzle

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yangın kafeteryanın elektrik panelinde çıktı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kafeterya tamamen kül olurken üzerinde bulunan binada ciddi hasarlara yol açtı.

Polis ekipleri ise yaralanan kimsenin olmadığı patlama ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Said Vakkas Yağcı - Uğur Dönek

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