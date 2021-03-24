Gaziantep'te karbonmonoksit faciası

Gaziantep'te dün sabah saatlerinden beri etkili olan fırtına, karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. Gece saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte sobalardan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen toplam 77 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde yaşayan ve sobadan sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kentte yağmurlu ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Resul Yanbul

