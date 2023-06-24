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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 6 ölü - Tıkla İzle

Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

İbrahim Halil Aslan

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