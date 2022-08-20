Gaziantep'te kaza yapan otobüsün İstanbul Otogarından çıkış anı kamerada

Gaziantep'te yolcu otobüsünün daha önce yaşanan bir kazaya neden olan ekiplerin arasına dalması sonucu İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Kazaya karışan otobüsün ise İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Doğan Can Cesur



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