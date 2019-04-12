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Gaziantep'te koca şiddeti

Gaziantep'te koca şiddeti
Gaziantep'te koca şiddeti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde otomobilden attığı karısını önce yumruklayan, sonra da sopayla darp eden şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te koca şiddeti - Tıkla İzle

Olay, Nizip ilçesi Saha Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen sürücü, karısı olduğu ileri sürülen kadını seyir halindeki otomobilden attı. Ardından otomobili durduran şahıs, araçtan inerek kadını yumruklayarak darp etmeye başladı. Araçtan inen başka bir kadının sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, bir süre sonra bagajdan aldığı sopayla kadına vurmaya başladı. Nedeni öğrenilemeyen olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Tekrar aynı otomobile binen karı koca, olay yerinden uzaklaştı. 

Hanifi Güzel

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