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Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü

Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü
Gaziantep'te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde köpeklerin saldırdığı bir kişi hayatını kaybederken, ilçenin bir başka bölgesinde ise köpeklerin birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziantep’te köpeklerin saldırdığı 1 kişi öldü - Tıkla İzle

Nurdağı ilçesine bağlı Yen Mahalle'de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Topal, yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Mustafa Topal'ın eşi H.T'ın da aynı saldırıda yaralandığı, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Köpekler birbirlerine saldırdı

Nurdağı ilçesi Nurten Öztürk Ortaokulu çevresinde ise başıboş köpeklerin dalaşı ise cep telefonu ile görüntülendi. Köpeklerin sokak ortasındaki dalaşı çevreden geçen bir aracın sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Ali Koyuncu

 

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