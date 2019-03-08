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Gaziantep'te köprüde can pazarı!

Gaziantep'te köprüde can pazarı!
Gaziantep'te köprüde can pazarı!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yem yüklü tırın tekerinin patlaması sonucu köprünün korkuluklarına asılı kalarak alev aldı. Köprüyü savaş alanına döndüren tırın sürücüsü ise yanmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Mehmet N. yönetimindeki yem yüklü tırın Nizip ilçe çıkışında tekeri patladı. Kontrolden çıkan tır, köprüdeki korkuluklara takılarak köprüden aşağı sarktı. Tırın bazı parçaları köprüden düşerken, köprüde asılı kalan tırda ise yangın çıktı. Savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin arasında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından askıda kalan tırın içerisinden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Kazanın meydana geldiği köprüde ve parçaların düştüğü köprünün altındaki yolda ise savaş alanını andıran görüntüler oluştu. Yanan lastik ve yem çuvalları ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır saatler süren çalışmanın ardından kaldırılırken, trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.  

Hanifi Güzel
 

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