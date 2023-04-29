Gaziantep'te kumar operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kumarhane şeklinde tasarlanan bir adrese operasyon yapıldı. Kumar oynatıldığı belirlenen adreste yapılan aramalarda 3 adet blackjack masası, 2 adet rulet ve poker masası, 2 adet pos cihazı, 1 adet rulet oyun makinası kasnağı, 42 adet boş senet, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon sonucunda iş yeri adına oyun oynayan 5 krupiye olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalanırken, iş yerinde kumar oynayan 3 şahsa idari para cezası uygulandı.

Said Vakkas Yağcı

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