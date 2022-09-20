Gaziantep'te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelindeki farklı adreslere yasa dışı bahis ve kumar operasyonları düzenledi. Baskınlarda 5 adet yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 12 adet cep telefonu, 6 adet hard disk, 3 adet laptop, bir miktar para ile çok sayıda ziynet eşyası, 1 adet yasadışı bahis ile alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve suç unsurlu muhtelif materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.