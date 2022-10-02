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Gaziantep'te kurtarma rezaleti, az kalsın canından ediyorlardı

Gaziantep'te kurtarma rezaleti, az kalsın canından ediyorlardı
Gaziantep'te kurtarma rezaleti, az kalsın canından ediyorlardı

Gaziantep’te devrilen bir otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma çabaları yaralı sürücü için eziyete dönüştü. Sürücüyü araçtan çıkarmak isteyen vatandaşlar, az daha yaralı sürücüyü canından ediyordu.

Gaziantep'te kurtarma rezaleti, az kalsın canından ediyorlardı - Tıkla İzle

Kaza, Gaziantep-Nizip otobanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

Ekipleri beklemek yerine yan yatmış araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak isteyen vatandaşlar, ilkel ve bilinçsizce uygulanan yöntemle aracı düzeltmeye çalıştı. Hep birlikte iterek aracı düzeltirken, kurtarma çalışmasındaki ortaya çıkan görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. O anlar saniye saniye cep telefonuna yansırken, kurtarma çalışmaları adeta sürücü için eziyete dönüştü.

Lider Olgun
 

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