İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te öğrenci servisi devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı

Gaziantep'te öğrenci servisi devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı
Gaziantep'te öğrenci servisi devrildi: 8'i çocuk 10 yaralı

Gaziantep’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi. Devrilen minibüsün şoförü ve 8 zihinsel engelli öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.   

Metin Faruk Tamer - Mehmet Bulut


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.