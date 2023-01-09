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Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı

Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı
Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı

 Gaziantep'te işçi servisinin otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı
 

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