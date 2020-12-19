Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 10 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca: 'Vefat sayımız 10 oldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum'

Bakan Selçuk: 'Patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."

Gaziantep Valisi Gül: "Yangının, hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor"

Gaziantep'te 10 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği hastanede inceleme yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yangının, hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı görülüyor" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sabah erkek saatlerde COVİD 19 yoğun bakım ünitesindeki oksijen tüpünün patladığı ve 10 kişinin öldüğü özel hastanede inceleme yaptı. İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Gül, patlama ve yangının sebebi ile ilgili, "Teknik bir arızadan, dolayı teknik bir sebepten dolayı, tam olarak sebebini bilmiyoruz. Olayın oluş şekli, teknik olarak yangınının cihazlardan meydana geldiği görülüyor. Olayın oluş şekli, teknik olarak hastalara oksijen verilen cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntıları hem savcılık boyutuyla, sağlık bakanlığı boyutuyla ileri süreçte ortaya çıkacak. Görünürde olan hastalarımıza oksijen verilen cihazdan çıktığı yönündedir" dedi.

Zamanında müdahale daha büyük faciayı önledi

Vali Davut Gül, hastanenin yangına zamanında müdahalesinin daha büyük bir faciayı önlediğini belirterek, "Yoğun bakımın kapasitesi 20 kişiydi, 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti, 11'i de değişik hastanelere nakledildi. Yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş hastanenin kendi imkanları ile, yangın diğer birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Bu arada hastalarımız hastanelere nakledilmiş. Gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi ve hastalarımızın mağduriyeti anlamında olumsuz bir durum yok" şeklinde konuştu.

Cenazelerden 2'si Siirt'e biri Kahramanmaraş'a gönderilecek

Olayda ölenlerden 2'sinin cenazesinin defin edilmek üzere Siirt'e, birinin ise Kahramanmaraş'a gönderileceğini kaydeden Gül, "Vefat edenlerle ilgili savcılığımız soruşturuyor. Aynı otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında definleri ile ilgili 3 tanesi il dışına gönderilecek, 5 tanesi ilimizde defin edilecek. Bu 3 kişinin 2'si Siirt'te biri Kahramanmaraş'a gidecek. Gaziantep'teki 5 kişinin cenazesinden ise 3'ü ilçelere gönderilecek. 2'si de merkezde defin edilecek. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlar konuyu yakından takip ediyor

Vali Gül, olayın ilk olduğu andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün olayı yakından takip ettiğini sözlerine ekledi. Hastanenin tüm tedbirlerinin aldığını ifade eden Gül, "Tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu, denetimlerde herhangi bir aksaklığının olmadığı bir hastane. Olayın olduğu andan itibaren hem İçişleri bakanımız, hem Sağlık Bakanımız, hem de adalet bakanımız konuyu birebir takip ettiler. Hastalarımız nakledildi, tedavileri devam ediyor. Dışarıda kalan bir hasta yok, yoğun bakım sıkıntısı çeken herhangi bir hastamız yok. Vefat edenlerle ilgili süreci, sosyal hizmetler boyutuyla, Kızılay boyutuyla, savcılık, belediye, mezarlıklar ve savcılık boyutuyla, her yönüyle koordine ediyoruz" diye konuştu.

Sanko Üniversitesi COVİD 19 yoğun bakım ünitesinde yangın: 10 ölü

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu hayatını kaybeden hastaların Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) oldukları belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 11 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi.

Sanko Üniversitesi Hastanesi'nden başsağlığı mesajı

Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 10 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybeden hastaların yakınları için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti. Personelimizin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yoğun bakım ünitemizdeki hastalarımızdan dokuzunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Vefat eden hastalarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir" denildi.

Hastane personelinin etkilendiği hatırlatılan açıklamada, "Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çaba gösteren doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli ve diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.

Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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