Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

İbrahim Halil Aslan



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