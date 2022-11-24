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Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, analiz ve teknik çalışmalar sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli 24.11.2022 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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