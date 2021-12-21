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Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te, sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı belirlenen bir adres, bir iş yeri ve bir araca yapılan operasyonda çok miktarda alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı - Tıkla İzle

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son günlerde meydana gelen alkol zehirlenmelerine bağlı ölümlerin ardından harekete geçti. Bu kapsamda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı belirlenen bir adres, bir iş yeri ve bir araca baskın yaptı. Yapılan baskın neticesinde 324 litre etil alkol, 7,5 litre dökme alkol, 50 adet kapak ve 30 adet boş şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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