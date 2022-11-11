Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 kargo paketinde sahte alkol araması yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda; 74,5 litre dökme sahte alkol, 20 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ve 28 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı



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