Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Gaziantep ve Kilis'teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, 54 fişek ve 8 şarjör ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K., A.T., H.K., H.D., H.K. ve M.A.K. ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıkça serbest bırakıldı.