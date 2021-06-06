İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Gaziantep’te polisin kimlik sormak istediği 2 şüpheli etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği 1’i polis 1’i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Gaziantep’te silahlı çatışma: 1’i polis 5 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Bey Mahallesi Ali Özalgan sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin yanında duran 2 kişinin şüpheli davranması üzerine polis ekipleri kimlik sormak istedi.

Polise kimliklerini vermek istemeyen şahıslar yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği polis memuru ile biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı polis memuru ameliyata alınırken diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ateş açan 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusu devam ediyor.

Muhammet Abdulkadir Esen
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.