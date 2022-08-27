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Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 2'si ağır 4 yaralı - Tıkla İzle

Kavga, öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 15 Nolu Cadde'deki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçakların da kullanıldığı kavga sonrası 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

2 yaralının durumu kritik

Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Deploni ile ismi öğrenilemeyen bir başka yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Said Vakkas Yağcı
 

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