Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı

Gaziantep'te günlerdir etkili olan aşırı sıcakların ardından gece saatlerinde yerini kısa süreli yağışa bıraktı. Yağış öncesi art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, yoğun gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu. Kent genelinde etkili olan şimşekler bir çok vatandaşı tedirgin ederken, geceyi de gündüze çevirdi. Şimşekler sonrası kentin çeşitli noktalarında eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, etkili olan şimşeklerden birinin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu söndürüldü.