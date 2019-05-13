Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Müfit Ç. (50) idaresindeki 27 ACY 103 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden Mehmet T. (19) yönetimindeki 27 NC 619 plakalı motosiklete, ardından ise karşı yönden gelen Mehmet D. yönetimindeki 46 LL 064 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Müfit Ç., otomobilde bulunan eşi Güler Ç. (45), İ.Ç. (11), M.Ç. (15) ve motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile motosiklette bulunan M.S. (10) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Güler Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Hanifi Güzel

