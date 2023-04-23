İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Kazanın ardından yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.