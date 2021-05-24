Gaziantep'te tüp patladı 2 ağır yaralı

Olay, Şehitkamil İlçesine bağlı Hacıbaba Mahallesi 32 nolu sokakta bulunan 42 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yapmak için mutfakta bulunan Elif K. ocağın altını yakmaya çalıştığı esnada sızan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Elif K'nın yanı sıra evde bulunan eşi Hamit K'da ağır yaralandı.

Patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken eve giren itfaiye erleri alevler büyümeden kontrol altına aldı. Evde bulunan diğer tüpler patlama riskine karşı çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılan karı koca yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatılırken durumları ağır olarak hastaneye kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Resul Yanbul

