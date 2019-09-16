Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Ev ve araçlara yapılan operasyonlarda toplam 1 kilo 826 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram toz esrar, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli şahısın yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.